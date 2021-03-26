Неделя еврейской кухни в Баку: победителей наградит сам посол!

В Азербайджане 27 марта стартует Неделя еврейской кухни. Поскольку пандемия Covid-19 все еще не отступила, мероприятие решено провести в онлайн – формате.

Организаторами выступают самое активное в нашей стране сообщество кулинаров-любителей Azeri Home Chef, консульство Израиля в Баку, Международная ассоциация Азербайджан-Израиль (АзИз) и Музей горских евреев.

В рамках Недели еврейской кухни в Азербайджане, которая продлится до 4 апреля, участники со всех регионов страны приготовят шедевры еврейской кухни и выставят свое кулинарное искусство на суд не только многочисленных зрителей, но и профессионального жюри, в лице сотрудников израильского посольства и поваров, которые, безусловно, знают толк в еврейской кухне.

Как рассказала # руководитель Azeri Home Chef Фахранда Гасанзаде, во время проведения недели еврейской кухни, многочисленные поклонники сообщества узнают интересные факты о еврейском народе, об истории, традициях, известных личностях и, конечно же, о кухне еврейского народа.

Она также подчеркнула, что в конкурсе могут принять абсолютно все желающие, и сообщила, что пятерку победителей конкурса лично встретит и наградит посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик.

Церемония награждения состоится в посольстве Израиля в Баку.

Еврейская кухня является разнообразной и аутентичной. В ее основе – блюда из зерновых культур, поскольку евреи издревле занимались возделыванием земли. Главное отличие еврейской кухни, выделяющее ее среди прочих кулинарных традиций и придающее ей свой особый колорит – в соблюдении религиозных правил и предписаний по выбору и приготовлению продуктов питания. В какой бы точке земного шара не оказывались бы представители этого древнего народа, когда дело доходит до приготовления еды, евреи выбирают кошерную пищу. Кошерная кухня основана на законах Кашрута.

Для меню еврейской кухни характерны запреты на смешивание некоторых категорий продуктов. Например, одновременное присутствие в рамках меню или одного блюда сочетания мяса и молока или мяса с рыбой строго противопоказано.