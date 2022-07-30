Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель осудил убийство десятков военнопленных украинцев в оккупированной Россией Еленовке Донецкой области.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Европейский Союз решительнее всего осуждает зверства, совершенные российскими вооруженными силами и их марионетками. Эти бесчеловечные, варварские акты являются серьезными нарушениями Женевских конвенций и Дополнительного протокола к ним и являются военными преступлениями», — говорится в заявлении Борреля, распространенном Европейской службой внешних действий. ятницу.

Топ-дипломат ЕС подчеркнул, что исполнители военных преступлений, а также ответственные за них государственные служащие и военные представители будут привлечены к ответственности.

«Европейский Союз активно поддерживает все меры по обеспечению ответственности за нарушение прав человека и международного гуманитарного права, совершенные в ходе российской агрессии в Украине», – добавил Боррель.