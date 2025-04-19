Москва и Киев в субботу, 19 апреля, проведут новый обмен «удерживаемыми лицами» при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, осведомленный о ходе переговоров.

Речь идет об обмене более чем 500 российских и украинских заключенных, включая 46 раненых военнослужащих, сказал собеседник. По его данным, в обмене будут участвовать по 246 пленных с каждой стороны.

РФ и Украина после начала войны не впервые проводят обмены при посредничестве ОАЭ — страна участвовала в 13 таких процедурах. Общее число пленных, обмененных при содействии Абу-Даби, составляет 3233 человека.

В пятницу стороны при посредничестве Международного комитета Красного креста обменялись сотнями тел погибших солдат: Украина получила 909 тел, сообщили в штабе по вопросам военнопленных в Киеве. Российская сторона вернула останки 41 своего солдата. (moscowtimes.ru)