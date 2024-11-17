Япония и Украина в субботу подписали правительственное соглашение об обмене секретной информацией в области безопасности. Об этом сообщил МИД Японии, передает агентство Kyodo.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр иностранных дел Японии Такэси Ивая, посетивший Киев с необъявленным визитом ранее в этот день, и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Настоящее соглашение определяет меры по защите в соответствии с внутренним законодательством стран секретной информации, предоставляемой друг другу правительствами Японии и Украины и нуждающейся в защите с точки зрения государственной безопасности стран-подписантов», — говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что в результате подписания договора «предоставляемая правительствами двух стран секретная информация будет соответствующим образом защищена».

Подобные соглашения Япония подписала с США, НАТО, Францией, Австралией, Великобританией, Индией, Италией, Южной Кореей, Германией.