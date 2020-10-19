Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе

Разговор о том, какая структура и как следила бы за соблюдением режима прекращения огня в зоне карабахского конфликта, ведется, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций Совбеза.

Ранее РФ, Франция и США (составляющие Минскую группу ОБСЕ) запросили проведения закрытых консультаций СБ ООН по ситуации в Нагорном Карабахе.

«С момента достижения договоренности о прекращении огня она не соблюдалась. Главный вопрос — как обеспечить контроль за соблюдением режима прекращения огня», — сказал Небензя журналистам.

По его словам, в понедельник звучали сообщения о том, что Минобороны РФ ведет переговоры с коллегами в Армении и Азербайджане о том, как реализовать этот механизм контроля. «Этот вопрос, конечно, поднимался на консультациях, и Совет занимает весьма единую позицию на этот счет», — указал постпред председательствующей в СБ ООН России.

Отвечая на вопрос о том, какая организация, ООН или ОБСЕ была бы более подходящей для контроля за соблюдением огня в Нагорном Карабахе, Небензя заявил: «Для ООН потребовался бы мандат Совета Безопасности, это непростая, небыстрая вещь. ОБСЕ играет главную роль в урегулировании». «Кто там будет и в каком качестве, кто будет проверять – это все еще вопрос. Он обсуждается. Как он будет реализовываться на практике – это другой момент», — добавил он.