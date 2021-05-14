Не зарекаться следует не только от сумы и тюрьмы: прописные истины для Макрона

В свое время сегодня уже бывший президент Франции Франсуа Олланд изрек фразу, которая стала бальзамом для душ хаев: «Армения – младшая сестра Франции».

Чем руководствовался Олланд, говоря эту нелепицу, мы не знаем. Но знаем точно одно: сестра у Франции оказалась, мягко говоря, блудливой.

Посудите сами. То «младшая сестра» играла в любовь с Россией, то она вдруг повернулась к Западу передом, к России задом. Москва отреагировала четко, после чего «сестра французов» легла на обе лопатки.

А в ходе 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, «французская сестра» окончательно полюбила русских. Полюбила по-французски.

После того, как азербайджанские воины наголову разбили армянских оккупантов, последние продолжают махать руками после боя. Мало того, в Армении находятся силы, которые лелеют мечту о реванше.

То, что армяне не дружат с логикой и не могут принять реальность, ни для кого не секрет. Но что интересно: старшая сестра Армении – Франция также неадекватна.

И вот вам пример.

Президент Франции Эммануэль Макрон сделал запись на армянском языке на своей странице в Фейсбук.

«Вооруженные силы Азербайджана проникли на армянскую территорию. Они должны немедленно отойти назад. Повторяю вновь армянскому народу: Франция солидарна и останется таковой», — говорится в записи.

Возможно, господин Макрон не в курсе, но Франция является одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которая якобы занимается урегулированием карабахского конфликта.

Уж не думал, что придется объяснять прописные истины президенту Франции, но, оказалось, что не зарекаться следует не только от сумы и тюрьмы.

По всей видимости господин Макрон не совсем сведущ в карабахском конфликте. Он даже не знает, что Армения является членом ОДКБ. То есть, если бы ВС Азербайджана проникли на армянскую территорию, то, в первую очередь, на это отреагировала Россия. Верно?

Но Россия молчит. И знаете почему? Да потому, что прекрасно понимает, что подобные новости ничто иное, как провокация.

И еще один момент. С чего это вдруг Франция обеспокоилась? Где же был Париж, когда армянские агрессоры верховодили на азербайджанских землях? И это вовсе не риторический вопрос.

Все просто: старшая сестра во всем потакала младшей. А когда «младшей сестре» показали, «где раки зимуют», старшая забеспокоилась. Но, как говорится, поздно, Рита…