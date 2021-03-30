Не столицей единой: важно стимулировать бизнес создавать рабочие места в регионах

Создание новых рабочих мест является фундаментом для развития экономики любой страны, в том числе Азербайджана. Благодаря такой мере удается снизить бедность, а значит и социальную напряженность. В условиях пандемии и мирового экономического кризиса обеспечение граждан работой особенно актуально.

В нашей стране в прошлом году согласно отчету Государственного агентства по статистике, было создано 129 тысяч новых рабочих мест. Согласно документу, 69,3% новых рабочих мест создано в столице. При этом большая часть из них (54,9%) созданы в частном секторе. 6,2 % от общего числа рабочих мест открылись на новых предприятиях и организациях, 74,8 % — в действующих предприятиях и организациях, 0,3 %- в предприятиях и организациях, возобновивших работу, 18,7 % — в связи с другими проектами. Больше всего рабочих мест было создано в сфере оказания административных и вспомогательных услуг, а также в сфере строительства.

Но, как отмечают эксперты, статистика не отражает реальное положение дел. Вышеприведенная цифра означает не создание новых рабочих мест, а вывод из тени, легализацию уже существовавших. Многие предприниматели официально зарегистрировали своих работников, чтобы получать помощь от государства в период строго карантина.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов считает, что действительно новых рабочих мест – немногим более 50 тысяч, при этом надо учитывать общественные работы.

«В последнее время у нас начали открывать различные предприятия, что является положительным моментом. Но, во-первых, их по-прежнему мало, во-вторых, на них, как правило, предусмотрена работа всего для нескольких сот человек, а иногда и того меньше», – сказал эксперт #.

Что касается того, что большая часть новых рабочих мест создается в столице, то, по его словам, это вполне объяснимо, ведь большая часть населения сосредоточена именно в Баку (порядка 4 миллионов), а около 2 миллионов граждан уехали из страны на заработки.

«Сейчас экономика страны развивается неравномерно, в основном все аккумулировано в столице, но если такая ситуация будет продолжаться, говорить о развитии регионов не придется. Пандемия, – подчеркивает Исмаилов, – показала, что такая политика неверна, необходимо больше инвестировать в сельское хозяйство. Кроме того, нужно открывать предприятия по всей стране, распределить производство по регионам. Все это должно найти отражение при разработке очередного плана социально-экономического развития регионов».

В регионах нужно создавать рабочие места для всех групп населения, но особое внимание уделять молодежи и женщинам. Об этом # заявил председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев. Для этого, в частности, нужно развивать легкую промышленность, наладить массовое производство, предварительно изучив потребности рынка – внутреннего и мирового.

«Раньше в Азербайджане выпускали фарфоровые изделия на предприятии в Гяндже, и продукция пользовалась популярностью. В период СССР в той же Гяндже выпускали и шоколад, в том числе знаменитые конфеты «Чинар». Потом их тоже производили отдельные предприятия, но это уже было не то. Почему бы не поработать в этом направлении? Почему бы не заняться возрождением старого в регионах и в то же время разрабатывать новые продукты?», – задается вопросами эксперт.

Еще один момент – переработка. Часто сырье привозят ближе к Баку, так как здесь есть необходимые условия. Нужно создать такие условия на местах. Важно создать комфортные условия для развития малого и среднего предпринимательства в регионах.

«Тем, кто регистрируют свою деятельность в регионах, должны делать уступки. В Балаханы предприятия на 10 лет освобождены от налогов. Похожая практика должна применяться и в регионах, возможно, освободить от налогов на какой-то срок. Тогда они будут развиваться. Надо давать льготы и если такие предприятия будут трудоустраивать лиц с инвалидностью», – уверен он.

По словам Агаева, более половины граждан, прибывших на работу в Баку, в основном, приезжают в столицу без семей, ютятся на съемных квартирах. При первой же возможности найти нормальную работу у себя в районе, они вернутся назад. Но нужна не просто работа, а нормально оплачиваемая работа. И в целом, проблема должна решаться комплексно. В районах нет зачастую нормальных бытовых условий, вроде постоянной подачи воды, нет многих узких специалистов – врачей, нет таких возможностей для получения образования, как в столице, нет такого досуга, и над этим нужно работать.