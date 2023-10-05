В рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в 2023 году 4-5 октября 2023 года в иранском Ардебиле прошла 7-я встреча высокого уровня экспертов туризма стран-членов ОЭС и 5-я встреча министров туризма.

Как сообщает #, на заседаниях Азербайджан представляла делегация Государственного агентства по туризму, сообщили в МИД.

В ходе голосования на заседании Шуша была выбрана туристической столицей ОЭС в 2026 году.

Данное решение ОЭС было отражено в Ардебильской декларации.