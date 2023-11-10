Город Шуша выбран молодежной столицей Организации исламского сотрудничества (ОИС) на 2024 год.

Об этом сообщили в министерстве молодежи и спорта Азербайджана.

Сообщается, что отборочная комиссия международной программы «Молодежная столица-2024», проводимой молодежным форумом ОИС, приняла единогласное решение об избрании города Шуша «Молодежной столицей ОИС».

В 11-м заседании исполнительного совета ОИС приняли участие заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, а также заместитель начальника управления по делам молодежи министерства Ульвия Ахундова.