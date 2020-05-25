Не прозвучавший последний звонок

Этот день в одном южном городе обычно считался одним из самых запоминающихся. Официально он праздничным не был, но что-то радостное, оптимистическое, пьянящее и гусарское в нем было всегда. Пьянящий воздух свободы, говоря словами одного киногероя, в этот день играл со многими юными южногородцами злую или добрую, это уж как получится, шутку. Одним словом, это было 25 мая — День последнего звонка в местных школах. Тысячи и тысячи юношей и девушек заранее записывались к парикмахерам, дабы предстать перед учителями и одноклассниками во всем блеске так быстро проходящей юности. Были тут и нарядные одежды. Были и смех, и слезы, и любовь. А какие надежды были! Нет, то был не маленький оркестрик, как пел Окуджава, а огромный оркестрище!

Рассказы о том, как отмечался последний звонок в их годы, передавались из поколения в поколение. И каждое новое поколение южногородцев, прослушав повествование своих родителей, удивлялось тому, что многого из их рассказов просто нет уже в настоящем времени. Нет трамваев и троллейбусов, на которых можно было покататься веселою гурьбою. Нет никакого шика в поездке в такси — оно сейчас очень доступное. Поход в кафе и ресторан тоже стал обыденным делом, а не главным событием того праздничного дня. А поход на бульвар? Тот, что сопровождался игрой в «исполни желание».

Сейчас смысл игры тоже был непонятен южногородским выпускникам. Зачем брать в круг юношу или девушку и просить их выполнить чье-то желание, если проще послать сообщение в соцсетях, в групповом чате или в личных сообщениях?! Да и нужно ли на бульвар ходить, если любой подарок можно заказать на дом? И не только подарок. Сейчас все на дом можно заказать, включая артистов. И доставляют они тебе удовольствие, согласно прейскуранту. Всем хорошо, все счастливы. Прогресс!

Правда, нынешний год выдался особенным во всех смыслах слова. Под запретом оказалось все, что еще вчера казалось неотменяемым. Занятия в школах, к примеру. С учителями теперь можно общаться, не посещая альма-матер, а общаясь посредством компьютера, ноутбука или даже телефона. Возможностей имитировать заинтересованность, успеваемость и даже прилежность была куча. Никто же не видит, где у тебя шпаргалки заныканы. В роли таковой, кстати, можно использовать и брата или сестру, предварительно расположив их с книгой, раскрытой на нужной странице, вне зоны видимости устройства, способствующего общению с педагогом.

В общем, радовались южногородские ученики. Учителям было менее радостно. Денег «на ремонт школы», «уборку класса», «покупку кое-чего недостающего», «на третий день рождения классного руковода, просто учителя, завуча, директора» также собирать не получалось. Экономия на поездках из дома на работу всех этих потерь не компенсировала. А тут еще и главная печаль года — отмененный последний звонок! А как же цветы и подарки? Тот, кто замутил всю эту историю с коварным вирусом, совершенно не подумал о том, что в проигрыше окажутся многие.

К примеру, цветочники. Они 25 мая традиционно продавали букетов столько же, сколько на 8 марта и 14 февраля вместе взятые. Кто им теперь все это компенсирует? А певцы и музыканты? Они знали, что 25 мая, вечером их обязательно будут подавать, как украшение стола на разного рода банкетах. Так вот запрещено было проводить банкеты. В минусе, соответственно, остались и рестораторы. И продавцы спиртных напитков, сигарет — юноши именно в день последнего звонка особенно сильно хотели выглядеть взрослыми. Перечислять можно долго, но легче от этого не станет никому.

И главное — что ты потом вспомнишь, спустя годы? Встреча одноклассников – та же еще традиция. И вот созвонились, лет этак через 20, выпускники нынешнего года. Кто-то стал большим чиновником, кто-то мелким клерком, кто-то оказался свободным художником и человеком большой внутренней свободы, а кто-то всегда и во всем предпочитал осторожность и коньюнктуру. Причем, в итоге смелыми и решительными в послешкольной жизни оказывались нередко те, кто в школе был довольно тих и неприметен. Тогда как главные задиры и драчуны класса в итоге легко и просто превращались в послушных и внимательных исполнителей приказов местных самодуров.

И вот все они встретятся через два десятилетия. Воспоминания будут литься рекой, но не будет вишенки на торте — рассказов о том, что каждый из них пережил в день, когда официально завершился один из важнейших этапов в жизни. Не вспомнят последнюю линейку, последний поход в любимый класс, последнее «прости» и «прощай» каждому педагогу. Последний совместный поход куда-то, да хоть на тот же бульвар или в ресторан. Всего этого потом будет много — важных встреч и посещений бульвара и ресторанов. Но, 25 мая нынешнего года этого не будет. И дай Бог, чтобы это был единственный раз, когда не прозвучал последний звонок.