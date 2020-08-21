Не пора ли открыть посольство Азербайджана в Израиле?

Чрезвычайный и полномочный посол Армении в Израиле Армен Смбатян дал интервью израильскому телеканалу ITON.TV, в ходе которого ответил на вопрос ведущего Александра Вальдмана. Сразу замечу, что многое в данном интервью представляет интерес и для Азербайджана. Хотя бы в силу того, что отношения между нашей страной и Израилем носят традиционно дружественный, взаимовыгодный характер. Кроме того, в ходе интервью Смбатяна телеканалу ITON.TV обсуждались и вопросы поставок израильского оружия Азербайджану.

Напомню, что в опубликованном 29 июля интервью газете The Jerusalem Post министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян указал, что «хотя армяно-израильские отношения в последнее время улучшились, в частности президент Армении Армен Саркисян посещал Израиль в январе этого года, продолжение Израилем поставок наступательных вооружений в Азербайджан остаётся нерешённой проблемой». Тема эта давно беспокоит официальный Ереван. Там понимают, что Азербайджан — близкий партнёр Израиля, что наша страна поставляет еврейскому государству до 40% потребляемой им нефти, а также является традиционным покупателем израильских вооружений — беспилотных летальных аппаратов, ракетных комплексов.

Ещё в 2016 году, когда между двумя южнокавказскими странами разразилась «Четырёхдневная война» (2-5 апреля), азербайджанское руководство сообщало о 5 миллиардном объёме оружейных контрактов с Израилем. Обо всем этом знают и Мнацаканян, и Смбатян. Знают, но гнут свою линию. Причем, глава МИД РА выбрал в интервью газете The Jerusalem Post совершенно непозволительный тон общения.

«Торговля оружием с Азербайджаном смертоносна, потому что Азербайджан никогда не избегает того, чтобы использовать это оружие против гражданской инфраструктуры и мирного населения. Мы будем последовательно заниматься этим вопросом, он всегда будет неотъемлемой частью нашей повестки, как на двусторонних, так и на многосторонних площадках. Израиль должен остановить этот смертоносный бизнес с Азербайджаном»,- отметил тогда глава армянской дипломатии.

И вот сейчас на эту же тему, в эфире ITON.TV рассуждал А.Смбатян. Он сразу попытался оправдать Мнацаканяна и заявил, что глава МИД РА якобы ничего в ультимативной форме от Израиля не требовал. Уже ложь, причем примитивная и легко опровергаемая. Кроме того, весьма уместный вопрос послу РА в Израиле задал и ведущий программы Александр Вальдман. Он поинтересовался, почему министр иностранных дел Армении не адресует подобные вопросы России, которая «тоже продает вооружения Азербайджану и гораздо больше даже, чем Израиль».

Действительно, официальный Ереван никогда не решался задавать такие вопросы российской стороне. Недовольство было и остается только в СМИ РА и в ее экспертном сообществе. И А.Смбатян, который в 2002-2010 годы был Чрезвычайным и полномочным послом РА в России, это прекрасно знает. Поэтому и его ответ был ожидаемым. «Министр иностранных дел Армении имел в виду, что нельзя использовать оружие для уничтожения мирного населения. Это абсолютно всем понятно, и все должны это понимать и поддерживать. Он имел в виду именно это. Это первое. Второе, то, что Вы говорите по поводу России. У нас с Россией особые отношения: не только партнерские, союзнические отношения. Мы в ОДКБ, Евразийском союзе. У нас двусторонние отношения. У нас десятилетиями Республика Армения и Российская Федерация развивают отношения во всех областях, в том числе и в военно-промышленном комплексе. Так что это очень серьезный вопрос. Да, мы прекрасно знаем, как мы общаемся с Россией, что делает Россия, для чего делает, и мы понимаем друг друга», — заявил Смбатян.

Такие вот были ответы. Это была попытка вилять и оправдываться, причем очень слабая и неудачно реализованная. Впрочем, ничего иного от Смбатяна, которого в Армении обвиняли в том, что он сильно терялся и выглядел ничтожно на фоне посла Азербайджана в РФ Полада Бюльбюль оглы, и ожидать не стоило. Другое дело, что мы наблюдаем попытки армянской стороны сблизиться с Израилем. В этой связи напомню, что в сентябре 2019 года правительство Армении приняло решение открыть посольство в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве. Это был новый шаг. Прежнее руководство РА на сближение с Израилем не шло.

Безусловно, Азербайджану нужно обратить внимание на все эти действия официального Еревана. Да, азербайджано-израильские отношения по-прежнему очень теплы и взаимовыгодны. Но, они стали бы еще крепче, если бы наша страна открыла свое посольство в еврейском государстве. Что нас сдерживает? Много говорится о позиции стран-членов ОИК. Да, это так. Но тут нужно исходить и из того, что выгоднее официальному Баку- развитие отношений с Израилем или позиция ОИК? Вопрос дискуссионный.

При этом нужно учитывать и последние тенденции. Например, полную нормализацию отношений Объединенных Арабских Эмиратов с Израилем. Как известно, в 1979 году Израиль заключил мирный договор с Египтом, а в 1994 году — с Иорданией, поэтому ОАЭ стала третьей арабской страной, с которой было заключено соглашение о нормализации отношений, и первой среди шести государств Персидского залива. Как полагают эксперты, аналогично поступят Оман, Бахрейн и, вероятно, Марокко. В этих условиях, как мне кажется, актуальность открытия азербайджанского посольства в Израиле, возрастает.