После признания Палестины государством на сентябрьской сессии Генеральной Ассамблеи ООН Франция планирует открыть посольство на Западном берегу реки Иордан.

Как передает The Times of Israel, об этом сообщил советник президента Франции Эмманюэля Макрона Офер Бронштейн в интервью каналу «Канал 12».

По его словам, во Франции также планируется открытие посольства Палестины.

Советник Макрона назвал это решение «естественным».

Бронштейн заявил, что посольство Франции, скорее всего, будет расположено в Рамалле.

Дипломат утверждает, что создание палестинского государства отвечает интересам Израиля.

Он отметил, что если бы существовало стабильное Государство Палестины, то трагические события 7 октября 2023 года не произошли бы.