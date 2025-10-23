Одним из основных итогов этого визита стало моё решение представить правительству Эстонии предложение о повышении уровня представительства Эстонии в Баку до уровня посольства.

Об этом в интервью АПА сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, этот шаг станет новым этапом в двусторонних отношениях, создаст возможности для углубления политического диалога, укрепления экономического сотрудничества и более тесных контактов между народами.

«Решение об открытии посольства отражает наше доверие к этим отношениям и желание поднять сотрудничество на более высокий уровень. Для развития наших связей мы можем увеличить количество высокоуровневых визитов и политических консультаций, а также углубить сотрудничество в сферах цифрового развития, образования и взаимодействия. В основе нашего партнёрства лежат взаимоуважение, доверие и общие интересы, такие как мир, координация и инновации», — отметил он.

Министр отметил, что между Эстонией и Азербайджаном существуют прочные и дружественные отношения.

«Будущее эстонско-азербайджанских отношений многообещающее и перспективное. Открытие посольства Эстонии в Баку откроет новую главу в нашем партнерстве, способствуя более тесному политическому диалогу и активному сотрудничеству в различных сферах», — сказал он.