Итальянский шеф-повар Карло Кракко подал в суд на редактора журнала La Cronaca di Verona за критику своего ризотто, сообщает Daily Mail. Кулинар уверен: у негативного отзыва нет ничего общего с действительностью.

Карло, который был шеф-поваром мишленовского ресторана, подал на торжестве ризотто по его фирменному рецепту. Среди тех, кто попробовал это блюдо, был Акилле Оттавиани — редактор журнала La Cronaca di Verona. Мужчине не понравилась еда, о чем он написал в своей заметке.

«Безвкусное ризотто, жесткое мясо, неподходящие овощи», — прокомментировал Оттавиане.

По словам Карло, резкий отзыв повлиял на его бизнес, поэтому он решил защитить свою честь в суде. Кракко выиграл два иска о клевете, и судья обязал Оттавиани выплатить шеф-повару 39 тыс. долларов.

«Критиковать меня — самый верный способ собрать большое количество просмотров и получить известность», — рассказал Карло. (gazeta.ru)