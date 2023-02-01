Практика и теория сошлись в одной точке

Если попытаться представить взаимоотношения Азербайджана с момента возвращения себе независимости с Ираном в виде функционального графика, получится весьма замысловатая кривая с большими спадами и подъемами. И вряд ли кому-то удастся вывести точную формулу этих отношений за 30 с небольшим лет. Но то, что соседняя страна никогда не была нам другом, а тем более братом — это однозначно, во всяком случае для здравомыслящих и не удручённых предвзятостью нормальных людей.

Практически весь этот период Иран открыто поддерживал нашего лютого врага – Армению, как в политической, так и в экономической сфере. И делал хорошую мину при плохой игре, пытаясь скрыть свои искренние намерения под лживыми заявлениями и различными политическими реверансами: вроде не замечал свиней в азербайджанских мечетях на оккупированных землях, невзначай продавал горючее армянам, которым они заправляли свои танки и крошили под их гусеницами дома безоружных мусульман…

Но всё в корне изменилось после разгрома армянской армии в 2020 году. Тут уже бессовестным образом именующая себя исламской республикой теократия в ярости сорвала все маски и миру представился оскаливший клыки волк под овечьей шкурой. Хотя, повторимся, для здравомыслящих людей никогда не было секретом, что по ту сторону Аракса притаился кровожадный и хитрый хищник. Теперь Иран играл и играет в открытую, как наш враг. Теперь его действия стали совпадать с заявлениями, так сказать, практика и теория наконец-то сошлись в одной точке.

Кто они, наши не наши?

Во всём вышесказанном нет никакого повода для спора и дебатов, всё ясно как день. Опять-таки, для здравомыслящих людей. Но с большим сожалением приходится констатировать, что сегодня в Азербайджане бок о бок с нами проживает достаточное количество лиц, которые, хоть и носят в кармане удостоверения личности и паспорта Азербайджанской Республики, думают совершенно по иному, и, естественно, их оценка, как уже произошедших, так и происходящих событий, совершенно иная. А если точнее – полностью проиранская. Кто они, которые считаются нашими, но потенциально – это иранские прокси, иранское, если хотите, подполье, наши не наши?

Симбиоз абсолютной монархии с авторитаризмом

Чтобы ответить на этот вопрос как можно внятнее и подробнее, вернёмся на несколько десятилетий назад, когда в Иране в 1979 году произошла Исламская революция. Тогда аятолла Хомейни выдвинул идею Вилаят факиха (власть факиха) – абсолютной власти одного теолога как в политической, так и в религиозной сфере в период Большого сокрытия 12-го имама Махди, который, согласно шиитским верованиям, ныне жив и явится ближе к концу света. Были несогласные ученые, политики, которых очень быстро или казнили, или же упекли за решётку до конца жизни.

Если отстраниться от всех пёстро-красочных ярлыков, которые сторонники этой концепции так любят навешивать на неё, то данная система – это симбиоз абсолютной монархии с авторитаризмом. На самом деле, кто в Иране сегодня осмелится выступить против Высшего религиозного лидера аятоллы Али Хаменеи и что с ними будет? За месяцы народных волнений мы прекрасно видим, что может быть. Людей сажают в казематы, пытают, вешают. А прикрывают всё Исламом, хотя Ислама тут нет и в помине. Но Хомейни ещё в 1979 году продумал великую комбинацию, которая и ныне служит интересам персидской государственности: уверить простых мусульман во всех уголках Земного шара, что они борются во имя Ислама с врагами, а ИРИ – это единственный оплот последователей Ислама и защитник их интересов.

Азербайджанцы по рождению, персы по убеждению

И с первых дней своего существования т.н. исламская республика, засучив рукава, принялась за реализацию этой доктрины. В Куме были созданы специальные учебные заведения, куда начали съезжаться молодые люди со всего мира, в том числе и из Азербайджана. Там очень изощренным и тщательно продуманным образом этим юношам и девушкам промывали мозги, закачивали в этих неоперившихся юнцов всю нужную персидскому государству информацию, так сказать, опиум для народа. А после того, как материал был готов, они разъезжались по домам, распространяя уже иранскую идеологию у себя на родине, одновременно являясь законсервированными агентами Ирана, ждущими своего часа. Причём в эти головы параллельно с идеями Вилаят факиха вдалбливалась и ненависть к своей родине, к своему государству. Год за годом и в Азербайджане увеличивалось число таких прокси: азербайджанцы по рождению, но персы по убеждению.

«Рахбар» сказал, они сделали

И вот на сегодня мы имеем большой контингент подобных субстанций, готовых предать свою родину лишь по одному зову Хаменеи. Ибо он есть их глава, их предводитель, их «Рахбар», как они его всегда называют и считают единственным полноправным наместником 12-го имама, находящегося в сокрытии. Его слово – для них закон, каким бы абсурдным оно не было. И не дай Бог, разразись завтра война или какое-либо вооруженное противостояние между Азербайджаном и Ираном, эти потенциальные изменники Родины ни минуты не задумываясь встанут в один ряд с врагами Азербайджана. И поверьте, это не просто слова, не огульное искажение действительности и сгущение красок. Всё это – из жизненного опыта. Да и чтобы убедиться в правоте автора, достаточно просто пройтись по социальным сетям, просмотреть соответствующие страницы, группы и профили. Это – законсервированные пороховые бочки, которые могут сдетонировать в нужный для Ирана час.

Быть иранцем больше Хаменеи

А очередное и самое свежее доказательство высказанных мыслей – события последних дней, когда посольство Азербайджана стало объектом атаки взбесившегося террориста. Именно после этого эти самые иранские прокси, а фактически — потенциальные предатели Родины, вновь продемонстрировали свою истинную сущность. Всем своим поведением, всеми своими действиями они на деле продемонстрировали расхожую поговорку – быть католиком больше папы, а если перефразировать – быть иранцем больше Хаменеи. Странно, но по ту сторону Аракса мы не наблюдаем той истерии, того ажиотажа, который устроили тут «иранцы» с азербайджанскими паспортами. Оказалось, что для достижения цели все средства хороши. В ход пошли даже самые абсурдные обвинения нашего государства. Договорились вплоть до того, что азербайджанские спецслужбы, видите ли, обязаны были нашпиговать скрытыми камерами наблюдения все близлежащие к посольству кварталы, заодно выставив заслоны вооруженных агентов в гражданских одеяниях. Было бы смешно, если бы не было так горько и обидно: ведь до этого додумались не иранские шовинисты или же иранские обыватели, это продукт деятельности мозга (ой, мозга ли???) наших с вами т.н. соотечественников. И повторяй им тысячи раз, что обеспечение безопасности посольства – это обязанность страны-хозяйки, страны, где расположено посольство. Толку никакого. Потому что на уровне подсознания они просто не способны допустить какой-то просчёт их «Рахбара», святого, по их мнению.

А что для них предки?

Религиозный радикализм – это опасная стезя и опасный инструмент в руках нечистоплотных людей. И не имеет значения, какого он пошива: будь то ваххабиты, политизировавшиеся шииты, сторонники ХАМАС, «Аль-Каиды», «Талибана» или «Хезболлы». И нет никаких сомнений, что о состоянии дел в религиозной среде Азербайджана осведомлены и соответствующие спецслужбы, отвечающие за наше с вами безопасное проживание, и в нужный момент будут предприняты необходимые меры. Но пока же мы можем лишь настороженно наблюдать, как определённая часть наших соотечественников, живя на азербайджанской земле, в любых ситуациях проявляет к нашему исконному врагу больше любви и почитания, нежели к своей родине, к земле, где похоронены их предки.

В семье ведь не без урода

В конце же считаем необходимым одно дополнение, а может даже пояснение. Пусть не складывается впечатление, что все шиитское население Азербайджана (а их тут подавляющее большинство) – это иранские прокси. Отнюдь! В нашей стране очень много здравомыслящих шиитов, которые кардинально не согласны с иранской политикой, его доктриной и их последователями в Азербайджане. Это патриоты своей Родины, это граждане, которые трудятся на благо нашей страны в мирное время, и готовы грудью встать на её защиту в случае военной интервенции. Кем бы не был наглец, посмевший совершить подобное, вне зависимости от национальной и религиозной принадлежности.

Али Гусейнов, специально для #