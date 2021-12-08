LANA TIGRANA — такой творческий псевдоним выбрала для себя Насибова Руслана Акифовна.
Редакция # поинтересовалась, как живёт наша землячка в Украине.
И вот, что удалось узнать.
Лана, так называет себя певица — основатель первого Центра восточной Культуры в Украине, обучает людей восточному танцу, устраивает грандиозные праздники для детей и взрослых в тематике востока.
Все свои песни певица пишет сама, поскольку имеет музыкальное образование.
В 2017 году LANA TIGRANA получила титул Королевы Венского Бала.
Певица также выиграла Чемпионат Украины по восточному танцу, получила звание тренера международной категории, и стала победителем телевизионных проектов на топовых каналах страны.
Хотим отметить, что отец артистки азербайджанец.
Свой музыкальный проект LANA начала вести три года назад, сейчас директором проекта является азербайджанец Идрис Джафаров — настоящая гордость для нашей нации. Не правда ли?
По счету у певицы вышел уже третий клип, первые два — «Восток» и «Рассвет», а ещё композитор и певица написала патриотическую песню «Азербайджан», в которой выразила любовь к родине отца.
Новый хит LANA TIGRANA создала в тяжёлом эмоциональном состоянии, песня имеет личный характер.
Давайте пожелаем молодой исполнительнице успехов и поддержим ее от всей души.
Мина Гусейн, специально для #