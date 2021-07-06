На днях буквально один за другим в некоторых электронных СМИ появились две новости: парень-азербайджанец женился на чернокожей девушке, а африканский легионер азербайджанского футбольного клуба «Сумгайыт» связал себя узами Гименея с азербайджанкой.

Казалось бы, ничего особенного, вполне тривиальные события, которые можно было даже просто обойти вниманием. Но не тут-то было! Азербайджанский сегмент социальных сетей просто забурлил в разношёрстном экстазе: посыпались обвинения и в адрес азербайджанских парней, которым подавай иноземок, и в адрес азербайджанских девушек, которым неймётся в родных краях, и они всячески норовят упорхнут за бугор, вспомнили о былых временах, «деградирующем» ныне молодом поколении, нравственном разложении общества и даже о неуважении к национально-религиозным ценностям. Были комментарии и чисто пошлого характера. Впрочем, на просторах инета бродят достаточно нравственных уродов, к которым, прояви они своё истинное лицо в реале, наверняка бы можно было применить какую-нибудь статью уголовного кодекса.

Задаваться вопросом, чем же не угодили некоторым брачующиеся, неуместно. В качестве раздражителя выступил иной, чем наш, цвет кожи. Именно так. Откуда же у нашего человека такое видение мира и такая озлобленность? Ведь по идее такого не должно быть. Попадая в ситуацию совершенно обратную, хотя бы в той же России, мы не скупимся на острые эпитеты в адрес бритоголовых и скинхедов, обвиняя тех в великорусском шовинизме, и ставя в пример себя, нашу страну. А теперь, тут, у себя дома, если и не поступаем аналогично, то во всяком случае демонстрируем позицию, ничем не отличающуюся от той, которую кроем крепким словцом, всего в тысяча километрах севернее. Неужели решили сорвать злость на тех, кто совершенно ни при чём и которые приехали к нам, совсем не ожидая такой дискриминации? Некрасиво, как-то, получается…

Ну, какое нам дело до выбора спутника или спутницы жизни каким-то индивидом? Ведь на то она и называется личной жизнью, чтобы туда, в эту нишу нашего бытия, никто свой нос не совал, в особенности, если владелец этого носа не обучен манерам. Человек выбирает себе спутника или спутницу жизни. Тут ключевое слово — «СЕБЕ». Не нам, не вам, а именно себе! И жить им вместе, а не с нами. На самом деле, что в этом плохого, зазорного? Ребята не занимаются развратом, не растлевают малолетних, не забывают своих корней. Наоборот, на распространённых в сети кадрах видно, как темнокожая невеста с удовольствием танцует под нашу национальную музыку. Да и разве цвет кожи играет основополагающую роль в прочности семьи? Абсолютно нет! Согласно последним статистическим данным, практически треть заключаемых в Азербайджане браков впоследствии завершаются разводом. Ужасный показатель, конечно, но причины тому совсем иные, чем содержание пигментов в организме. Так зачем же выливать на этих милых парней и девушек грязь, сквернословить о людях, которых совершенно не знаем? Наверное, всё-таки у поговорки «каждый судит по степени своей испорченности» имеются глубокие, испытанные практикой и годами корни.

Так что, иногда следует просто остановиться и посмотреть на себя со стороны. Честно говоря, картина нелицеприятная…