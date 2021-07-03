Историкам чужды романтика и художественные приёмы. Даты, факты, сухой и безэмоцианальный язык. Именно такое наследство достаётся от историков будущим поколениям. Совсем другое дело люди творческие – художники, композиторы, писатели, режиссёры. Именно последние играют поистине грандиозную роль в снабжении информацией огромного количества людей и многих поколений о том или ином значимом историческом событии. Простой пример.

В мире найдётся очень мало людей, которые точно расскажут нам всю поднаготную русско-французской войны 1812 года. А кто расскажет, — так это им полагается по роду деятельности, — таких просто горстка. Но зато очень многие и в России, да и во всём мире, читали «Войну и мир» Л.Н.Толстого, ну, или на худой конец, смотрели один из нескольких фильмов, снятых по мотивам данного произведения. И закомясь с событиями 200-летней давности глазами великого классика, сыны и дочери России переполняются гордостью за свою отчизну, поминают добрым словом своих прадедов и делают соответствующие выводы для повседневной жизни. И таких примеров в мире уйма…

За 30 лет независимости Азербайджана наш народ не прожил и дня полной мирной жизни. Каждое утро для азербайджанцев начиналось или сводками с фронтов, или информацией о нарушении армянами режима прекращения огня, или же репортажами с церемонии прощания с очередным шехидом. И долгие годы жизни с мыслю о проигранной войне и о потерянных землях в ожидании возмездия… Наконец, тот день наступил. 44 дня кровопролитных боёв, 3 тысячи героев, павших за родину, — и теперь мы свидетели самой значимой победы азербайджанского народа за последнее столетие.

В истории каждого народа были и будут вехи, которые предопределяют его будущее, которыми можно и нужно гордиться, и которые нужно досконально, в подробностях донести до потомков, ничего не потеряв и не забыв. И, как уже было сказано, всё это бремя ложится на людей творческих. Это они должны писать оды героям, воспевать в своих симфониях и опереттах шехидов, создавать портреты участников сражений и батальные полотна с места событий. Увы, прошло уже 8 месяцев с момента подписания врагом капитуляции, но никаких продвижений в данном вопросе нет. Впрочем, так было и все долгие десятилетия, которые мы прожили до долгожданной победы. Попытемся вспомнить, сколько шедевров о первой Карабахской войне, её последствиях и героях, отвечающих современным вызовам, создал наш кинематограф? Таких попросу нет. Максимум, что приходит на ум – это «Стон» («Fəryad») покойного Джейхуна Мирзоева и «Град» («Dolu»), снятый режиссёром Эльханом Джафаровым. И всё. Хотя у нас был и есть Рустам Ибрагимбеков, который получил «Оскар» за лучший иностранный фильм (сценарий к фильму Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем»). Но вот Карабахская тема его творчество миновала.

А как обстоят дела в живописи? Можем ли мы вспомнить хоть одно произведение азербайджанских художников, которые спустя многие годы будут напоминать потомкам об ужасах армянской агресии? Пабло Пикассо создал свою «Гернику» в 1937 году, но и по сей день испанцы, глядя на это бессмертное творение, хранят в памяти варварскую бомбардировку этого древнего города. Но в Азербайджане не появилось ни одной картины, о которой узнал бы простой люд, и которая претендовала бы на титул «национальной Герники».

То же самое можно сказать и про остальные сферы. То ли смена поколений оказалась болезненной и преемственность была нарушена, то ли патриотизм снизошёл на нет и массовый психоз погони за лёгкими деньгами сыграл с творческими людьми злую шутку, но на сегодняшний день мы имеем то, что имеем. А точнее, не имеем абсолютно ничего. Но дальше мириться с этим нельзя. Интеллигенция, соответствующие структуры и, в первую очередь, Министерство культуры должны всерьёз подумать об увековечении в произведениях искусства героизма азербайджанского народа в 44-дневной войне. Сегодня составляются различные планы по восстановлению освобождённых территорий. Так вот, затронутая нами тема важна ничуть не меньше. Об этом тоже следует позаботиться. Наша армия, наши солдаты, наш народ, наша победа и наши потомки не заслуживают такого безучастного отношения и забвения.