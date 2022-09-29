Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 29 сентября ликвидировали около 58 тысяч 580 российских военных, из них 430 человек — за минувшие сутки.

Как передает Укринформ, об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает в Фейсбуке. Также украинские воины уничтожили 2325 вражеских танков (+13 единиц), боевых бронированных машин — 4909 (+20), артиллерийских систем — 1385 (+4), РСЗО — 331 (+0), средств ПВО — 175 (+0), самолетов — 262 (+0), вертолетов — 224 (+0), БПЛА оперативно-тактического уровня — 995 (+6), крылатых ракет — 246 (+4), кораблей/катеров — 15 (+0), автомобильной техники и автоцистерн — 3751 (+9), специальной техники — 131 (+0). Наибольшие потери россияне понесли на Краматорском и Донецком направлениях. Данные уточняются.