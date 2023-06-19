Около 300 пакистанцев погибли во время крушения рыболовецкого судна, перевозившего нелегальных иммигрантов из Ливии в Италию.

Как передает # со ссылкой на «Интерфакс», об этом сообщил председатель сената Пакистана Садик Санджрани.

«Председатель сената Садик Санджрани глубоко скорбит в связи с трагической гибелью около 300 пакистанцев после крушения лодки у берегов Греции», — говорится в сообщении, опубликованном офисом Санджрани в Twitter.

Премьер Пакистана Шехбаз Шариф распорядился провести «расследование на высоком уровне для выяснения обстоятельств инцидента с затонувшей лодкой».

Греческие СМИ пишут, что власти Греции пока не подтвердили число погибших.

Лодка затонула 14 июня. Миграционное агентство ООН сообщило, что на ней находились около 750 человек. Погибли сотни людей. По словам члена ЕК по внутренним делам Ильвы Йохансон, трагедия стала одной из самых страшных в Средиземном море.

После трагедии власти Греции объявили трехдневный траур.