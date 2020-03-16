«Не исключено, что девальвация примет более острые очертания» — экономист

В результате падения цены нефти азербайджанская денежная единица может удешевиться к доллару США на 30 — 40%. С таким прогнозом выступил экономист Неймат Алиев, считающий, что государственные чиновники на текущий момент не в силах предотвратить девальвацию, поскольку не могут повлиять на котировки нефти.

«Накануне Глава Центробанка Эльман Рустамов заявил, что в стране принимаются все возможные меры во избежание удорожания доллара, — сказал Алиев. — Но ни он, ни другие правительственные чиновники высокого ранга не имеют возможности повлиять на котировки нефти, а следовательно, не могут предотвратить понижение курса маната к доллару».

По словам экономиста, резкое падение цены нефти не может не беспокоить правительство. Ситуация на сырьевых рынках обсуждается в кулуарах власти, но в контексте степени, формы и даты девальвации.

«Давление от снижения котировок основного экспортного ресурса на государственный бюджет и платежный баланс настолько велико, что ни то, ни другое не может противостоять текущей цене нефти. Сохранить темпы экономики и уровень занятости на сегодняшнем уровне будет невозможно. Текущая цена нефти также создает серьезные препятствия для реализации ряда социальных и экономических проектов», — считает Алиев.

Он также не уверен, что на этот раз девальвация будет мягкой. Поскольку предварительные расчеты, основанные на цене нефти в 40 долларов за баррель, показывают — следующая просадка маната к американской валюте ожидается в диапазоне 30 — 40%. Экономист не исключает поэтапную девальвацию маната.

«Только в этом случае Государственный нефтяной фонд может выполнить свои обязательства перед государственным бюджетом, — сказал он. — Не исключено, что девальвация примет более острые очертания. Высокопоставленные правительственные чиновники постараются восстановить посредством просадки маната потерянные за последние годы экономические позиции, поэтому следующая волна проседания маната может быть более высокой, чем в 2015 году».

Власти могут ослабить темпы падения маната, закрывая глаза на острый дефицит госбюджета, однако такая ситуация способна привести к множеству проблем. В целом же упомянутый подход не имеет перспективы, считает экономист. В то же время, согласно информации Министерства финансов, Госнефтефонд выполнил бюджетные перечисления за январь текущего года с дефицитом на уровне 48%.

«Таким образом, фонд предпочел сохранить собственные финансовые средства в размере 460 миллионов манатов (270 млн. долларов) в долларах, чтобы конвертировать эти средства в нацвалюту для трансферта в госбюджет уже после девальвации. При этом Минфин не отреагировал каким-либо образом на нарушение упомянутой финансовой дисциплины, т.е. правительственные чиновники в данном случае повели себя как бизнесмены», — резюмировал Алиев.

P.S.

По состоянию на 3.30 в понедельник, цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent составляла 32,8 доллара. До этого она опускалась до 31,6 доллара. Цены на WTI опускалась до 30,1 доллара, однако через час она немного улучшила положение и достигла 31,5 доллара.

Напомним, что государственный бюджет сверстан при цене нефти 55 долларов за баррель. При этом две трети доходов Азербайджана и 90% экспорта формируются за счет сырой нефти и газа. В минувшем году при средней экспортной цене нефти 64 доллара/ баррель, прибыль ГНФАР составила 14,6 млрд манатов (8,5 млрд долларов). По прогнозным показателям госбюджета 2020 года, исходя из цены нефти 55 долларов за баррель, прибыль должна была составить 10,5 млрд манатов (6,2 млрд долларов). Экономисты отмечают, что если низкие индексы нефти продержатся долго, упадет чистая прибыль ГНФАР и возникнут проблемы с пополнением доходной части госказны.