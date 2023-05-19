США вместе с союзниками намерены передать Киеву истребители F-16.

Как передает ТАСС, об этом сообщила в пятницу телекомпания NBC.

Телекомпания со ссылкой на источник в американской администрации подчеркивает, что информации о сроках передачи истребителей Киеву нет, также не известно, какие именно страны выступят поставщиками F-16 и какое их количество поступит на Украину. Решение об этом будет принято в ближайшие месяцы, уточнил источник NBC. Телекомпания подчеркивает, что F-16, которые западные страны планируют передать Украине, «не будут использованы в готовящемся контрнаступлении» украинских войск. Они будут переданы в рамках «долгосрочной программы укрепления безопасности» страны, подчеркивает источник NBC.