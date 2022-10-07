В столице Норвегии в городе Осло объявлены имена лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года.

Как сообщает официальный сайт Нобелевского комитета, церемония объявления лауреатов прошла в Норвежском Нобелевском институте.

Нобелевскую премию мира присудили белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому, российской правозащитной организации «Мемориал» и украинской организации «Центр гражданских свобод».

Отметим, в прошлом году Нобелевская премия мира была присуждена филиппинской журналистке Марии Ресса и главному редактору российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову.