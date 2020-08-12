Названы китайские приложения-шпионы

Приложения китайского разработчика QuVideo Inc ведут слежку за пользователями. Об этом говорится в докладе VPNPro, передает Газета.Ру.

Компания ответственна за разработку приложений VivaVideo, VivaVideo PRO, Tempo, VidStatus, SlidePlus и VivaCut. Общее число скачиваний приложений превышает 157 млн. Приложения можно скачать как в GooglePlay, так и в AppStore.

Отмечается, что запрашиваемые приложениями разрешения, такие как доступ к данным о местоположении или локальным файлам, могут нарушать некоторые правила конфиденциальности и конфликтовать с внутренними и внешними правилами многих компаний.

Портал отмечает, что в 2017 году власти Индии определили VivaVideo как шпионское ПО, и посоветовали всем военным удалить приложение.

Компания QuVideo базируется в Ханчжоу и занимается разработкой мобильных видеоредакторов и фоторедакторов.

Ранее Wall Street Journal сообщил, что сервис TikTok в течение полутора лет собирал данные об Android-пользователях, используя тактику, запрещенную политикой Google.