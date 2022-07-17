За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 1 763 человека, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 311, вторую — 108, три и более — 1 119, третью, бустерную дозу после положительного результата теста — 225 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 791 605. Первую дозу вакцины получили 5 361 595, вторую — 4 856 181, три и более — 3 322 358, бустерную дозу после положительного результата теста — 251 471 человек.