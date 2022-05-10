За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 8 человек, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших три и более дозы вакцины, составило 7, третью, бустерную, дозу после положительного результата теста — 1 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 669 891. Первую дозу вакцины получили 5 341 971, вторую — 4 842 230, три и более — 3 244 017, бустерную дозу после положительного результата теста — 241 673 человека.