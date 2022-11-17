С 10 ноября 2020 года по настоящее время на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана очищено 59 055 тысяч гектаров, обезврежено 76 810 тысяч мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как передает АПА, об этом сказал Председатель Правления Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики Вугар Сулейманов.

Он сообщил, что среди них — 13 211 противотанковых мин, 26 899 противопехотных мин и 36 700 неразорвавшихся боеприпасов:

«К сожалению, со 2-й Карабахской войны 268 человек пострадали от взрыва мин, 44 из них погибли».

Вугар Сулейманов добавил, что в числе национальных приоритетов Азербайджана до 2030 года одной из главных стратегических целей определено восстановление освобожденных территорий и возвращение на эти территории безопасной жизни. В этой связи изучение потенциальных возможностей международных организаций по разминированию, опыт и оценка результатов, применение новых подходов к преодолению трудностей, возникающих в процессе разминирования, получение качественных и эффективных результатов и возможности сотрудничества являются одними из основных направлений деятельности ANAMA.