Названа дата переговоров Зеленского с Меркель и Макроном по Донбассу

Переговоры президента Украины Владимира Зеленского, французского лидера Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель по Донбассу состоятся на текущей неделе (5-11 апреля). Об этом сообщает украинское издание ZN.ua со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

Переговоры президента России Владимира Путина с Меркель и Макроном прошли 30 марта в формате видеоконференции.

Отмечается, что основной темой переговоров украинского, французского и германского лидеров будет обострение ситуации в Донбассе и координация позиций сторон в связи с этим.

По данным издания, разговор должен был состояться раньше, но этого не произошло из-за проблем с согласованием времени разговора.