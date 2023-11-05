Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства.

Сообщается, что госсекретарь США Блинкен посетит Турцию 5-6 ноября. Как говорится в сообщении турецкого ведомства, на переговорах с Фиданом он обсудит ситуацию в секторе Газа и региональные проблемы. Помимо этого, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, уточнили в ведомстве.

В субботу госсекретарь США посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа.