Церемония инаугурации президента РФ, который будет избран в рамках голосования с 15 по 17 марта, запланирована на 7 мая. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в Государственной думе.

В соответствии с законодательством, избранный глава государства должен вступить в должность по прошествии шести лет со дня вступления в эту должность действующего президента РФ. При этом нынешний российский лидер Владимир Путин официально занял пост 7 мая 2018 года.

«Инаугурация президента пройдет 7 мая», — подчеркнул источник.

По данным агентства, на следующий день Государственная дума РФ должна рассмотреть вопрос о назначении нового главы кабинета министров.