Назван лучший Джеймс Бонд в истории

В ходе голосования, проведенного еженедельником RadioTimes среди своих читателей, поклонники боевиков об агенте 007 выбрали британского актера Шона Коннери лучшим Джеймсом Бондом в истории.
По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.
Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов.