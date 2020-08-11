Назван лучший Джеймс Бонд в истории

По информации издания, свое мнение высказали более 14 тысяч фанатов. В первом раунде Коннери обошел действующего агента 007, английского актера Дэниела Крейга, набрав 56 процентов голосов против 43 процентов Крейга.

Во втором раунде победил англичанин Пирс Броснан. Он получил 76 процентов, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24 процента голосов. Третий раунд оказался самым неожиданным, поскольку Роджер Мур, набравший 41 процент, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, у которого 49 процентов голосов от читателей.(РИА Новости)