Гиды показывают туристам самые интересные места, рассказывают связанные с ними истории, организуют досуг. Они способны удивить даже тех, кто уверен, что знает местность как свои пять пальцев, не говоря уже о прибывших из других стран. Но важно, чтобы в этой профессии были профессионалы, а не случайные люди. Для этого в нашей стране со следующего года будет проводиться сертификация, и при Азербайджанском бюро по туризму создан орган национальной сертификации гидов и экскурсоводов. Сертификат позволит гиду без проблем проходить на территорию туристических объектов.

Гид Ариф Гасанов в профессии уже не один год и показывает красоты нашей страны как гостям из-за рубежа, так и местным жителям.

«Если решено было ввести сертификацию, значит, назрела такая необходимость. Конечно, гид должен прекрасно знать ту сферу, в которой он работает. Необходимо, чтобы он не только мог показать те или иные достопримечательности, но и знал законы и обычаи страны. Владение иностранными языками только приветствуется, ведь гиды часто работают с иностранцами. Но самое главное – гид должен любить свою Родину, и открывать для путешественников нашу прекрасную землю», – говорит он в беседе с #.

Организатор туров Сабухи Кязимов считает, что сертификация нужна для повышения качества туристических услуг: «Интерес к нашей стране как к туристическому направлению в мире растет, и представлять туристам нашу историю и культуру нужно качественно, а значит, сертификация – логичное решение».

Исполнительный директор Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди отметил, что они давно ждали внедрения сертификации гидов. Как и другие представители туристической индустрии, те должны подтверждать свою квалификацию. Главное, чтобы процесс сертификации реализовывался справедливо и прозрачно.

«Тем гидам, которые проходили в свое время сертификацию в министерстве культуры и туризма, обновили сертификаты. Но, думаю, что это неправильно, и их надо было привлечь к сертификационным процессам», – считает он.

Гиды бывают разные, специализирующиеся на музеях, горных туристических маршрутах и т.д., и это важно иметь в виду, подчеркивает эксперт.

«Наряду с тем, что гиды предлагают экскурсионные услуги, они несут также идеологическую нагрузку, так как представляют туристам страну, рассказывают о ее культуре, наследии, достижениях. Гид не может рассказывать то, что пожелает, экскурсии должны быть каким-то образом подтверждены либо на государственном уровне, либо на уровне профессиональных объединений», – говорит Дюбенди.

Очень сложная профессия – гиды по горным туристическим маршрутам, которых на мировом уровне готовят в течение нескольких лет. У нас в стране такой практики нет, и как показал анализ, проведенный ассоциацией экотуризма, в Азербайджане в этой сфере есть только самоучки, которые водят туристов в тяжело доступные места, ходят по горным тропам, но не имеют ни международных, ни местных сертификатов, и их способности никоим образом не были проверены. В горной местности, где передвижение затруднено, нужно обращать особое внимание на безопасность оказываемых услуг и туристов. Такие гиды должны уметь оказывать первую помощь, обладать альпинистскими навыками и т.д. Из-за того, что у нас нет горных гидов с международной сертификацией, к нам не едут туристы, которые интересуются этой сферой – профессиональные альпинисты или любители. А ведь в Азербайджане великолепные горные маршруты. На этот вопрос надо обратить особое внимание.

«В Азербайджане есть профстандарт и квалификационный стандарт, принятые на уровне Министерства труда и социальной защиты населения, и мы давали экспертную оценку им после того, как документы были разработаны со стороны неизвестных нам структур. В рядах нашей ассоциации состоят лица, которые являются профессиональными альпинистами, и мы тогда дали отрицательную экспертную оценку с просьбой принять во внимание сделанные замечания, но что происходило далее, пока не знаем. К сожалению, к нам не обращались на стадии разработки документа. Такие процессы должны проводиться сообща, от этого все только выиграют», – подчеркивает эксперт.

Гидами обычно становятся те, кто владеет иностранными языками, прошедшие курсы или какую-то соответствующую подготовку. С прошлого года было принято решение открыть факультет, готовящий гидов на уровне бакалавров. Дюбенди считает это решение ошибочным, ведь в профстандартах указан уровень специальностей и в данном случае он все же подходит под профобразование.