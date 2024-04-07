Главное управление гражданской авиации Китая (ГУГАК) выдало производителю беспилотных летательных аппаратов EHang сертификат на производство автономной системы для перевозки пассажиров EH216-S. Об этом сообщает агентство Xinhua.

Это первое разрешение такого рода, выданное в Китае на автономный пассажирский беспилотник. Ранее этот аппарат с электроприводом вертикального взлета и посадки (eVTOL) также получил от ГУГАК сертификат типа и сертификат стандартной летной годности.

Основатель, председатель правления и главный исполнительный директор EHang Ху Хуачжи заявил по этому случаю, что получение сертификата на производство является важным этапом для перехода EH216-S на стадию массового производства, а также необходимым шагом для коммерциализации компании.

Максимальная расчетная скорость EH216-S, как отмечается в сообщении, составляет 130 км в час, максимальная дальность полета — 30 км, максимальное время полета — 25 минут. В 2023 году компания EHang выпустила 52 летательных аппарата EH216-S.