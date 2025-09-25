Некоторые европейские страны недавно призвали усложнить российским туристам въезд в Евросоюз, но Европейская комиссия решила пойти другим путем. Поскольку санкции должны бить по российским доходам, Брюссель может включить в 19-й пакет запрет на оказание туристических услуг в России.

Проблемы от этого возникнут у европейцев, которые захотят посетить Россию, потратив там свои деньги. «Предоставление услуг, непосредственно связанных с туристической деятельностью в России, должно быть запрещено», – следует из проекта предложения ЕК, с которым ознакомился EUobserver. Это делается «для того, чтобы сократить доходы, которые Россия получает от таких услуг, и ограничить продвижение поездок и видов отдыха в России, не являющихся необходимыми», говорится в документе.

Кроме того, в России граждане Евросоюза «подвергаются повышенному риску произвольных арестов и задержаний, а консульская защита лиц с двойным гражданством ограничена», отмечают в Еврокомиссии. Во время масштабного обмена политзаключенных на российских разведчиков 1 августа 2024 года среди 16 человек, освобожденных из российских тюрем, было два немца и три человека, имевших гражданство России и Германии.

Впрочем, предложение может не пройти из-за несогласия «между теми, кто выступает против культурных запретов, и теми, кто считает их слишком слабыми», сказал EUObserver дипломат ЕС.

Что касается туристических поездок россиян в Евросоюз, то здесь ограничений пока не предусматривается. К ним призывали страны Балтии, Скандинавии, Чехия и Польша, объясняя это в том числе вопросами безопасности. Число российских туристов выросло в прошлом году, составив 541 тысячу против 517 тысяч годом ранее. Правда, до войны в Европу приезжало более 4 млн россиян в год.

ЕК планирует к концу года опубликовать новую стратегию в отношении российских туристов. По сравнению с пакетами санкций ЕС это, скорее всего, будет «более мягкий, необязательный документ», сказал EUObserver еще один дипломат ЕС. (moscowtimes.ru)