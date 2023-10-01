Соединенные Штаты Америки утвердили временный бюджет, который позволит правительству работать еще 45 дней. Бюджет включает финансирование стихийных бедствий, но не включает помощь Украине.

Как сообщает CNN, в Конгрессе за принятие законопроекта «за» проголосовали 335 представителей против 91, после чего он был направлен в Сенат, где был принят 88 голосами против 9. Далее законопроект был направлен на подписание в Белый дом, где его подписал президент США Джо Байден.

«Краткосрочная мера финансирования не включает новую помощь для Украины в ее борьбе с полномасштабным вторжением России», — отмечают в CNN.

В то же время в своем заявлении, обнародованном на сайте Белого дома, Байден пообещал, что поддержка Украины не будет прервана.

«Хотя спикер и подавляющее большинство Конгресса были непреклонны в своей поддержке Украины, в этом соглашении нет нового финансирования для продолжения этой поддержки. Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана. Я вполне надеюсь, что спикер будет придерживаться своей преданности народу Украины и обеспечит поддержку, необходимую для помощи Украине в этот критический момент», — заявил Байден.

Министр обороны США Ллойд Остин также приветствовал принятие законопроекта о предотвращении прекращения работы правительства, но в то же время призвал увеличить финансирование Украины.

«Я приветствую действия Конгресса сегодня вечером, чтобы предотвратить ненужное и деструктивное прекращение работы правительства… Но я также призываю Конгресс выполнить обязательства Америки по оказанию срочно необходимой помощи народу Украины, который борется за защиту своей страны от сил тирании. Америка должна придерживаться своего слова и продолжать лидировать», – сказал Остин.

«Шатдаун» — это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за того, что не принят новый бюджет. Сотрудники большой части государственных структур сейчас работают бесплатно или уходят в бессрочный отпуск.

Ранее сообщалось, что возможно прекращение работы американского правительства из-за задержки принятия нового бюджета (шатдаун) может повлиять на передачу Украине нового и ранее обещанного оружия. (УНИАН)