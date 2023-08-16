Азербайджан протянул руку помощи Украине после начала войны там, оказывая различного рода гуманитарную помощь.

Как сообщает #, об этом журналистам заявил замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Хидайат Абдуллаев.

По словам замминистра, помощь оказывается также социальной и медицинской реабилитацией украинских детей, наиболее пострадавших от жестокостей войны.

«В прошлом году в Азербайджане побывали две группы таких детей. Их реабилитацией занималось Агентство социальных услуг. В этом году в Азербайджане побывало 30 украинских детей. Мы продолжаем эту благородную работу», — отметил Х. Абдуллаев.

Отметим, что в рамках 14-дневной программы социальной реабилитации, организованной Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения, помимо столицы, украинские дети познакомились с регионами страны. Они побывали в Шамахы, Исмаиллы, Габале и Шеки. Кроме того, дети также принимают участие в психосоциальных тренингах, проходят курсы английского языка, обучаются национальным танцам и посещают мастер-классы.