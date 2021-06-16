Самеддин Асадов назначен председателем правления юридического лица публичного права «Космическое агентство Азербайджана» («Азеркосмос»), сообщает в среду Trend со ссылкой на агентство.

Ранее С.Асадов работал директором финансового департамента ОАО «Азеркосмос».

В 2011-2014 годах работал в ОАО на разных должностях.

В 2002-2006 годах получил степень бакалавра в Азербайджанском государственном экономическом университете по специальности «Финансы и кредит», а в 2008-2010 — степень магистра по той же специальности.