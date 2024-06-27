Азербайджанское космическое агентство («Азеркосмос») поставило перед собой цель в ближайшие годы впервые произвести спутник для независимого Азербайджана.

Об этом заявил председатель правления «Азеркосмос» Самеддин Асадов на панели в рамках фестиваля «Baku ID» (Baku Investment Day).

По его словам, которые приводит «Репорт», это будет не малый спутник.

«Мы создадим более мощный спутник космической сети. Азербайджанское космическое агентство готово сотрудничать в направлении новых идей и инициатив», – сказал Асадов.