Самолет, который должен был отправиться на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, охватившего ряд регионов и областей Германии. Соответствующие кадры в субботу, 2 декабря, публикует Telegram-канал «360».

На кадрах видно, как из-за непогоды самолет вмерз в одну из взлетно-посадочных полос, а его борт сильно накренился на хвостовую часть. К месту происшествия в экстренном порядке подъехали пожарные, чтобы с помощью тросов привести положение самолета в норму. К моменту подъезда спецтехники все стекла самолета были покрыты толстым слоем снега и льда, а задние шасси примерзли к полосе.