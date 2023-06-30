Назначен новый начальник Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов.

Как передает Report, информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Министерства Ирада Ибрагимова.

Приказом министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтара Бабаева начальником службы назначен Назим Махмудов.

Ранее, Н.Махмудов работал главой Каспийского управления комплексного экологического мониторинга.

Напомним, что ранее занимающая эту должность Умайра Тагиева была назначена на должность заместителя министра экологии и природных ресурсов.