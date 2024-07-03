В последние дни на территории Азербайджана, особенно в горных и предгорных районах, наблюдается нестабильная и дождливая погода. Это привело к активизации экзогенных геологических процессов в некоторых частях страны. После обильных осадков произошли локальные активизации, и в нескольких местах были зафиксированы оползни.

Об этом сообщил начальник Национальной службы гидрометеорологии Назим Махмудов.

Он отметил, что в результате оползня повреждено дорожное полотно на 75,2-километровом участке автомобильной дороги Баку — Шамахы — Евлах, проходящем через Гобустанский район.

Н.Махмудов призвал граждан проявлять повышенную осторожность в ближайшие дни с учетом прогнозируемых осадков в ряде регионов страны, не игнорировать предупреждения синоптиков и не забывать о мерах предосторожности.