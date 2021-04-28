Назарбаев ушел с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана

Бывший казахстанский президент Нурсултан Назарбаев заявил, что уходит с поста председателя Ассамблеи народа Казахстана и передает эти полномочия действующему главе государства Касым-Жомарту Токаеву.

Oб этом сообщает РИА Новости.

«Я хочу двигаться дальше, это тоже для меня серьезный шаг, эмоциональный для меня, так как с 1995 года я стоял у истоков создания Ассамблеи народа Казахстана, возглавлял ее», — сказал Назарбаев в ходе сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Он поблагодарил членов Ассамблеи за поддержку.

«Мне пожизненно принадлежит право возглавлять Ассамблею народа Казахстана, я всегда с вами буду, не отказываюсь… Ассамблея народа Казахстана должна стоять рядом с действующим президентом… Я решил передать мое право возглавлять Ассамблею народа Казахстана президенту Касым-Жомарту Токаеву», — сказал Назарбаев.