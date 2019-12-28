Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка

Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере пяти с половиной миллионов долларов, сообщает Travel and Leisure.
Как пишет издание, после ноябрьского наводнения собор был закрыт на неделю на реконструкцию. Ущерб оценивается в размере пяти с половиной миллионов долларов.
Смотритель собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин отметил, что сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы. В то же время, внутри их намного больше, чем снаружи.
Для здания опасна не сама морская вода, а соль, которая в ней содержится. Она разъедает мозаику и кирпичное основание.
Тысячи венецианцев протестуют против круизных лайнеров, прибывающих в Венецию. По их словам, они провоцируют и усиливают наводнения в городе.(РИА Новости)
| 2019-12-27T22:26:01+00:00 28 декабря 2019, 08:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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