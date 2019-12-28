Наводнение в Венеции нанесло миллионный ущерб собору Святого Марка

Наводнение в Венеции нанесло собору Святого Марка ущерб в размере пяти с половиной миллионов долларов, сообщает Travel and Leisure.

Как пишет издание, после ноябрьского наводнения собор был закрыт на неделю на реконструкцию. Ущерб оценивается в размере пяти с половиной миллионов долларов.

Смотритель собора Святого Марка Карло Альберто Тессерин отметил, что сотрудники базилики постарались замаскировать проблемы. В то же время, внутри их намного больше, чем снаружи.

Около 24 часов собор находился под водой. Впервые в истории она попадала внутрь через окна. Когда церковь строилась, ее специально разместили в самом безопасной части Венеции. Но время показало, что в этом городе нигде нельзя защититься от наводнений.

Для здания опасна не сама морская вода, а соль, которая в ней содержится. Она разъедает мозаику и кирпичное основание.