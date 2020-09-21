Навальный требует вернуть ему одежду, изъятую в Омске

Российский оппозиционер Алексей Навальный требует от властей РФ начать полноценное расследование по его делу, подчеркивая, что «отведенные по закону 30 суток доследственной проверки истекли». Соответствующая запись от лица политика размещена в понедельник, 21 сентября, в блоге Навального.

При этом оппозиционер настаивает, чтобы российские следователи вернули ему «очень важный вещдок» — его одежду.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) напомнил, что «две независимые лаборатории во Франции и Швеции и спецлаборатория бундесвера подтвердили наличие «Новичка» в и на его теле». С учетом этого «контактный способ заражения весьма вероятен», поэтому его личные вещи представляют собой важный вещдок, уверен политик.

«Требую, чтобы мою одежду аккуратно упаковали в целлофановый пакет и вернули мне», — подчеркнул он. (DW)