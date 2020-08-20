Госпитализированный в Омске Алексей Навальный находится в коме, его состояние оценивается как тяжелое, сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.
Ранее сообщалось, что самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что блогеру стало плохо в полете. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1, в региональном минздраве сообщили, что пациент находится в реанимации. Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление.
«Алексей по-прежнему на аппарате ИВЛ. Он в коме в тяжелом состоянии. Результатов анализов пока нет», — написала Ярмыш на своей странице в Twitter.
Главврач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский ранее сообщил РИА Новости, что Навальный находится в реанимации в тяжелом состоянии. Представитель МВД сообщил агентству, что транспортные полицейские организовали проверку информации об инциденте в аэропорту Томска, находятся на месте.