Министры иностранных дел НАТО на встрече 4-5 апреля обсудят увеличение ежегодного финансирования программы помощи Украине до 500 млн евро с нынешних 250 млн евро, пишет Financial Times со ссылкой на четырех дипломатов. Расширением долгосрочной поддержки до 500 млн евро занимается генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, рассказали Bloomberg знакомые с его усилиями люди.

Эта инициатива должна в какой-то мере компенсировать неготовность НАТО принять Украину в свои ряды в ближайшем будущем, хотя официальную заявку Киев подал в прошлом сентябре. Один из дипломатов сказал FT:

Эта заявка лежит на столе, и мы ее просто игнорируем. Хорошо, вопрос о членстве прямо сейчас может не стоять. Но мы можем предпринять конкретные действия, пусть не дающие полного членства, но показывающие, что мы в него верим в долгосрочной перспективе.