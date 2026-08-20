Власти США ввели ограничения в отношении 10 физических лиц за финансовую поддержку шиитской организации «Хезболлах». Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.

Уточняется, что ведомство «внесло в санкционные списки 10 человек, которые являются частью сети, ответственной за передачу денежных средств «Хезболлах». Как следует из документа, «в этой сети используются курьеры, которые совершают перелеты коммерческими рейсами между Ливаном, Турцией, ОАЭ и Ираном с целью передачи сотен миллионов долларов». По данным американской стороны, это позволяет «Хезболлах» «получать валюту и обходить санкции». Рестрикции вводятся в отношении граждан Турции.

Как следует из документа, «Хезболлах», которую США считают террористической группировкой, также вносится в новые санкционные списки, поскольку американская сторона полагает, что организация контролируется Ираном и Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС республики).

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о начале «экономической войны и изоляции» Ирана в беспрецедентных масштабах. Американский лидер также предупредил, что страны, чьи финансовые учреждения, предприятия, аэропорты или государственные структуры будут оказывать поддержку Тегерану, столкнутся с серьезными экономическими последствиями со стороны США.