Соединенные Штаты Америки расширили санкции в отношении Ирана.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллера.

«Министерство финансов США вводит санкции в отношении 16 физических и 2 юридических лиц, которые способствуют производству и испытанию БПЛА в Иране, а также их распространению среди субъектов, действующих от имени Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана), его подразделения по производству БПЛА Kimia Part Sivan Company и других иранских производителей БПЛА и двигателей для них», — говорится в заявлении.