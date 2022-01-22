НАТО проведет крупные военные учения в Средиземном море с участием американского авианосца «Гарри Трумэн», сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он рассказал журналистам, что морские маневры «Удар Нептуна-22» планировались заранее, но при принятии решении об их начале учитывалась обострившаяся ситуация вокруг Украины.

«Авианосная ударная группа «Гарри Трумэн» будет передана под оперативное управление НАТО и станет центральным элементом этих давно планировавшихся учений», — цитирует слова Кирби РИА Новости.

Он добавил, что в маневрах, в ходе которых планируется отработать «дальние удары» и приемы противолодочной борьбы, примут участие еще несколько стран НАТО, но не назвал их.

«Вопрос об учениях был должным образом изучен с учетом нынешней напряженности. И после всех рассмотрений и обсуждений с участием союзников по НАТО, было принято решение действовать», — сказал Кирби.

По его данным, учения начинаются в понедельник и продлятся по 4 февраля.