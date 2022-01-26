НАТО призывает Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдовы.

Как сообщает ТАСС, об этом сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг на созванной им срочной пресс-конференции, которая была организована после передачи Москве ответа, на требование России по гарантиям безопасности.

Отметим, что расширение НАТО и США на восток противоречит предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Россия обеспокоена продвижением войск к своим границам. Москва предлагает прекратить военное сотрудничество Североатлантического альянса с постсоветскими странами, отказаться от размещения баз на их территориях, а также вывезти из европейских государств ядерное оружие США и остановить продвижение блока на восток.